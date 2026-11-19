Представитель Главного управления военной полиции Вооруженных сил Казахстана подполковник Хурсанбек Махмудов стал бронзовым призером чемпионата мира по джиу-джитсу, прошедшего в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Хурсанбек Махмудов начал заниматься единоборствами с 13 лет. Сначала посещал секцию дзюдо, затем увлекся қазақ күресі и самбо, где добился хороших результатов.

Новый этап его спортивной карьеры начался в апреле 2026 года, когда Хурсанбек Махмудов приступил к занятиям грэпплингом и джиу-джитсу. Первоначально он привел в секцию грэпплинга 14-летнего сына Мансура. Юный спортсмен уже дважды становился чемпионом Казахстана, завоевал бронзу чемпионата Азии и серебро первенства мира по грэпплингу и джиу-джитсу.

Увлечение сына стало для Хурсанбека Махмудова стимулом самому выйти на татами и попробовать свои силы в джиу-джитсу. За полгода он принял участие в пяти соревнованиях по этому виду спорта. Военнослужащий завоевал золото на двух отборочных соревнованиях и международном турнире имени Д. Кунаева в Алматы, а также серебро – на турнире международного уровня в Астане. Очередным достижением спортсмена стала бронза первенства мира в Абу-Даби.

Отметим, что спортом занимается вся семья Махмудовых. С супругой Гульнозой Хурсанбек воспитывает пятерых детей. Дочери занимаются плаванием и танцами, а сыновья, мечтая пойти по стопам отца, также проявляют интерес к спорту.

Истоки этой семейной традиции уходят в детство самого Хурсанбека. Любовь к физической культуре и единоборствам ему привил отец – Хасан Махмудов, заслуженный тренер, занимавшийся боксом и борьбой. Именно от него Хурсанбек перенял лучшие качества спортсмена.

– Каждое достижение я посвящаю своей семье, и в первую очередь отцу – ветерану Афганской войны Хасану Махмудову. Он привел меня в спорт и заложил основы характера, которые помогают мне двигаться вперед. Для меня большая честь представлять Вооруженные силы и родной Казахстан на международной арене, – поделился военнослужащий.

Особого уважения заслуживает то, что высоких спортивных результатов Хурсанбек Махмудов добивается, совмещая интенсивные тренировки с ответственной военной службой.

В Вооруженных силах он служит с 2007 года. Сегодня он занимает пост начальника материально-технического обеспечения Главного управления военной полиции. Совмещать служебные обязанности с регулярными тренировками и участием в международных соревнованиях – задача, требующая высокой самоорганизации, дисциплины и силы воли.

Пример Хурсанбека Махмудова показывает, что настойчивость и стремление к совершенству помогают добиваться высоких результатов и открывают новые возможности как в спорте, так и в профессиональной деятельности.