В Алматинском, Карагандинском, Павлодарском, Таразском, Талдыкорганском, Уральском, Усть-Каменогорском и Шымкентском филиалах Военно-технической школы Министерства обороны состоялся торжественный выпуск водителей категорий B, C и C1.

За три месяца воспитанники школ изучили теоретические основы устройства автомобильной техники, правила ее эксплуатации и освоили навыки вождения на практике.

Кроме того, во время обучения они изучили основы воинской службы, ознакомились с армейским укладом и традициями.

– Выпуск водителей состоялся в восьми филиалах. Пройдя соответствующую подготовку, 334 призывника сдали экзамены в специальных ЦОНах и получили водительские удостоверения категорий B, C и подкатегории C1. Таким образом мы направляем в войска подготовленных, мотивированных призывников, способных быстро адаптироваться к условиям службы, – сказал генеральный директор Военно-технической школы Министерства обороны генерал-майор в отставке Адылбек Алдабергенов.

В Алматы в торжественном мероприятии приняли участие представители городского Департамента по делам обороны, руководство и преподаватели филиала военно-технической школы, почетные гости и родители призывников.

По итогам теоретического и практического экзаменов лучшие выпускники были отмечены нагрудными значками, грамотами и памятными подарками

– За эти три месяца мы многому научились. По окончании курсов получил водительские права. Они пригодятся мне не только во время службы, но и в гражданской жизни. Так что в армию иду уже подготовленным, и это придает мне уверенности, – поделился призывник Рамазан Камельжан.

Подготовка специалистов еще до призыва на срочную службу –один из практических шагов в реализации военной реформы в Казахстане. Такой подход позволяет повысить качество призывного контингента, обеспечить войска подготовленными кадрами и сократить период адаптации молодых военнослужащих к условиям армейской службы.