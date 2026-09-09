В Астане новобранцы осеннего призыва отправились служить в Национальную гвардию

В столичном сборном пункте состоялись торжественные проводы 35 астанчан. Молодые люди будут проходить службу в подразделениях Национальной гвардии в городе Алматы.

Проводить их пришли представители акимата столицы, Министерства обороны и Национальной гвардии, руководство Департамента по делам обороны города Астаны, ветераны Вооруженных сил, а также родные и близкие призывников.

Для молодых людей этот день стал особенным – впереди воинский коллектив, боевая подготовка, ответственность и новые обязанности, которые станут важной частью их жизни.

– Сегодня вы делаете важный шаг во взрослую жизнь. Служба научит вас выдержке, дисциплине и взаимовыручке. С честью носите военную форму, уважайте командиров и товарищей, добросовестно выполняйте свой воинский долг. Желаю каждому из вас вернуться домой окрепшим, повзрослевшим, с новым жизненным опытом и чувством гордости за исполненный долг перед Родиной, – сказал начальник Департамента по делам обороны города Астаны полковник Руслан Балтемиров, обращаясь к молодому пополнению.

Среди тех, кто отправляется на службу, – Бисен Алимат. Для него армия – это возможность получить новые знания, освоить военную специальность и пройти важную школу жизни.

– Конечно, для меня это очень ответственный шаг, но я готов пройти этот путь. Хочу освоить военную специальность, стать более дисциплинированным и сильным, обрести хороших товарищей. Главное – достойно выполнить свой воинский долг перед Родиной и семьей, – поделился он.

Для мамы призывника Гульмиры Сарсеновой этот день наполнен особенными эмоциями.

– Матери всегда непросто отпускать сына, но сегодня я смотрю на него с гордостью. Желаю ему хорошо пройти службу, стать сильным и ответственным. Главное – чтобы он был здоров, берег себя и помнил: дома его всегда ждут и любят, – сказала Г. Сарсенова.

В завершение мероприятия для призывников, их родных и гостей мероприятия выступили военный оркестр и ансамбль Национальной гвардии.

Напомним, в этом году в ходе осеннего призыва армейские ряды пополнят 1400 астанчан.