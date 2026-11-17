Бронзовую медаль завоевал курсант Военного института Сил воздушной обороны Министерства обороны Руслан Азат на чемпионате мира по гиревому спорту в отдельных дисциплинах в столице Латвии Риге.

В соревнованиях, организованных под эгидой Международного союза гиревого спорта (IUKL), принимают участие спортсмены различных возрастных категорий: юноши до 16 и 18 лет, юниоры до 23 лет, взрослые и ветераны.

Программа мирового первенства включает состязания в отдельных дисциплинах, среди которых толчок, рывок, толчок по длинному циклу и эстафеты.

В личном зачете среди взрослых в дисциплине «толчок» мастер спорта Республики Казахстан Руслан Азат занял третье место, став бронзовым призером мирового первенства.

Завоеванная медаль стала признанием спортивного мастерства Руслана Азата и свидетельством достойного уровня подготовки представителей армейского спорта.