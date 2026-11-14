В Алматинской области состоялся первый выпуск участников проекта Sarbaz+

В войсковой части 78460 Алматинского гарнизона 73 военнослужащих срочной службы завершили воинскую службу по пилотному проекту Sarbaz+.

За год солдаты освоили дополнительные компетенции в области IT, получили базовые знания и практические навыки владения английским языком, который изучали на платформе QLang.

Обучение охватило сетевые технологии Cisco, программирование, кибербезопасность, искусственный интеллект и анализ данных. Занятия проходили при участии IT-школы Astana Hub и других образовательных организаций.

Для подготовки военнослужащих в части оборудованы специализированные IT-классы, организовано обучение управлению беспилотными летательными аппаратами и работе с современными средствами радиосвязи. По завершении соответствующих курсов солдаты получили сертификаты, подтверждающие освоение дополнительных компетенций.

Одним из наиболее результативных участников стал Мирас Турлыбеков. За время службы он получил девять сертификатов по IT-направлениям, английскому языку и другим дисциплинам, а также освоил управление беспилотниками. За добросовестное исполнение воинского долга ему присвоено воинское звание «младший сержант».

– Из всех направлений меня особенно заинтересовали анализ данных и кибербезопасность. После увольнения в запас планирую развивать полученные навыки и применять их в профессиональной деятельности, – поделился выпускник М. Турлыбеков.

В части созданы условия для занятий спортом: оборудованы тренажерные залы, футбольное поле, площадки для стритбола и воркаута. Также организована работа библиотеки и шахматного кружка, предусмотрены специальные комнаты для эмоционально-психологической разгрузки военнослужащих.

Первый выпуск участников проекта Sarbaz+ подтвердил, что срочная воинская служба может стать не только важным этапом военной подготовки, но и возможностью для молодых людей получить востребованные знания, освоить новые компетенции и заложить основу для дальнейшего профессионального и личностного развития.