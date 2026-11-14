В центре «Балдаурен» стартовала 15-я смена для детей военнослужащих Вооруженных сил

Дети военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных сил отдыхают в филиалах республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен».

Как отметила руководитель отдела по организации работы с членами семей военнослужащих Вооруженных сил Татигуль Смагулова, в этом году это уже 15-я смена, которая продлится до 30 ноября.

На этот раз филиалы центра «Балдаурен» примут 71 школьника. В г. Конаев Алматинской области отдохнут 28 детей, 13 – в пос. Нысанбек Толебийского района Туркестанской области, по 15 – в городах Балхаш Карагандинской и Щучинск Акмолинской областей.

Ожиданиями от предстоящей смены поделилась дочь военнослужащей майора Анаргуль Рустамовой ученица 5-го класса Раиля Кубанычбек.

– Очень рада возможности находиться во время учебного года здесь, на природе, в Щучинске. Нам сказали, что в лагере работают разные кружки, думаю, будет интересно. А главное, я смогу найти новых друзей и попробовать себя в чем-то новом, – сказала школьница.

Концертмейстер танцевальной группы Центрального ансамбля старший сержант Ботагоз Заурбекова отметила, что ее дочь Жанель Нургазы впервые будет отдыхать в лагере «Балдаурен». Она выразила благодарность Министерству обороны за социальную поддержку семей военнослужащих и создание условий для их всестороннего развития.

Отметим, что в филиалах республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен» для школьников организованы не только культурно-спортивные и познавательные мероприятия, но и занятия по учебной программе 5–9 классов. Всего за год в них отдохнут свыше 1000 детей из самых разных регионов страны.