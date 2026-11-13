Pitch Competition: в Алматы определили лучшие проекты в области оборонных технологий

В Алматы при поддержке Министерства обороны Республики Казахстан состоялся финал конкурса технологических проектов Pitch Competition. Разработчики представили решения, которые могут применяться в оборонной сфере. Из более чем 100 заявок в финал прошли 14 команд из разных городов страны.

Конкурс прошёл 5 ноября на площадке Defense Tech Hub. Призовой фонд составил 2 млн тенге. Участники представили разработки в области беспилотных систем, искусственного интеллекта, защиты инфраструктуры и подготовки специалистов.

Первое место заняла команда, разработавшая модули автономного управления беспилотниками для защиты объектов критической инфраструктуры от воздушных угроз.

Второе место присудили команде, представившей виртуальный тренажёр для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов.

Третье место заняла команда с проектом создания отечественной технологической базы для разработки, производства и испытаний ракетных систем.

Помимо денежных призов, победители получили доступ к лаборатории Almaty FabLab, а команда, занявшая третье место, два рабочих места в Defense Tech Hub на шесть месяцев.

Как отметил управляющий директор АО «Казахстан ГИС Центр», куратор DefenseTech Нұркен Ержанов, конкурс позволил разработчикам обсудить с отраслевыми специалистами практическое применение представленных технологий и условия их дальнейших испытаний.

Помимо конкурсных выступлений, состоялась выставка технологических разработок. Посетителям продемонстрировали автономные беспилотники для патрулирования территорий, дроны-перехватчики с искусственным интеллектом, системы компьютерного зрения, тренажёры противодействия беспилотникам, роботизированные платформы и цифровые решения для обучения персонала.