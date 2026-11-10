Казахстанская делегация приняла участие в совместном заседании ОДКБ в Москве

В Москве состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Казахстанскую делегацию возглавила заместитель Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан Аида Балаева. В составе делегации в заседании принял участие Министр обороны Республики Казахстан генерал-майор Айдос Мырзахметов.

Участники обсудили военно-политическую обстановку, вопросы глобальной и региональной безопасности, а также актуальные направления деятельности ОДКБ.

В ходе заседания рассмотрены проекты документов, подготовленных для утверждения на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. В 2027 году председательство в организации перейдет к Республике Таджикистан.

Кроме того, на полях заседания состоялись рабочие встречи с министрами обороны государств-членов ОДКБ.