Два серебра завоевали армейские спортсмены на чемпионате мира по борьбе кураш

Спортсмены Центрального спортивного клуба армии приняли участие в XV чемпионате мира по борьбе кураш в Астане. Состязания борцов прошли во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова.

В престижном соревновании представители ЦСКА Министерства обороны внесли в копилку Казахстана два серебра.

В весовой категории свыше 120 кг армеец младший сержант Галымжан Кырыкбай занял второе место, уступив в финальном поединке узбекскому борцу Бекмуроду Олтибаеву. На третьем месте в этой весовой категории – представители Южной Кореи Сангвун Бае и Ирана Мухаммедреза Вахдени. Аналогичный результат у служащей Вооруженных сил Казахстана Зарины Сариповой. В весовой категории 63 кг ее превзошла спортсменка из Тайбэя Ли Ван Тин. В схватке же с соперницами из Индии Гунджан Тахур и Ирана Пардис Ейдиванди удача была на стороне казахстанской спортсменки.

– Впервые участвую в чемпионате мира по курашу. Узбекская национальная борьба похожа на қазақша күрес. Тем не менее, в этом виде есть небольшие отличия. Соревнования ценны для меня в плане приобретения опыта, – поделился младший сержант Г. Кырыкбай.

Напомним, мировое первенство по курашу среди взрослых собрало около 400 спортсменов из 67 стран мира. Это рекордное количество участников за всю историю чемпионатов мира по борьбе кураш.