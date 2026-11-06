Армейская спортсменка Асем Орынбай завоевала первую олимпийскую лицензию для Казахстана

Сержант Асем Орынбай, представляющая Спортивный комитет Министерства обороны – Центральный спортивный клуб армии, завоевала для Казахстана первую олимпийскую лицензию по стендовой стрельбе на чемпионате мира в Дохе (Катар).

Во время индивидуальных соревнований среди женщин в армейская спортсменка поразила 121 из 125 мишеней в квалификации. После дополнительной перестрелки она вышла в финал, где поразила 20 из 24 мишеней и вошла в пятерку сильнейших.

Этот результат позволил Казахстану получить первую лицензию для участия в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.