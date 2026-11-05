В Вооруженных силах отмечают День военного разведчика

История военной разведки Казахстана берет начало 5 ноября 1992 года, когда в Вооруженных силах было создано первое разведывательное подразделение.

Военная разведка играет важную роль в обеспечении безопасности и укреплении обороноспособности страны. Эффективное выполнение возложенных на нее задач во многом зависит от своевременного сбора и анализа разведывательной информации, объективной оценки обстановки и выявления потенциальных угроз.

Служба военного разведчика требует высокой профессиональной подготовки, аналитического мышления, выдержки и готовности действовать в условиях повышенного риска.

Верность воинскому долгу, преданность Родине, высокий уровень ответственности и профессионализма – неотъемлемые качества каждого военнослужащего, посвятившего себя службе в разведывательных подразделениях.