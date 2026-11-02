В Казахстан прибыл второй военно-транспортный самолет Airbus A400M

В Алматы из Испании прибыл второй тяжелый военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas, предназначенный для Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.

Второй A400M расширяет возможности военно-транспортной авиации Казахстана.

Помимо выполнения задач оборонного характера, самолеты A400M могут привлекаться к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, эвакуации населения и доставке гуманитарной помощи.

Еще одним направлением применения военно-транспортной авиации станет обеспечение участия казахстанских военнослужащих в международных миротворческих миссиях. Наличие самолетов данного класса расширяет возможности самостоятельной переброски национального миротворческого контингента.

К эксплуатации новой авиационной техники подготовлены казахстанские экипажи и инженерно-технический персонал, который прошел теоретическое и практическое обучение в учебном центре Airbus в Севилье (Испания), освоив особенности пилотирования, эксплуатации и технического обслуживания воздушных судов.

Военно-транспортный самолёт Airbus А400М стоит на вооружении десяти стран: Казахстана, Турции, Германии, Малайзии, Индонезии, Франции, Великобритании, Испании, Бельгии и Люксембурга. Он сочетает возможность перевозки тяжёлой техники на большие расстояния со способностью выполнять посадку на короткие грунтовые полосы, расширяя возможности Вооруженных сил.