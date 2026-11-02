Три медали завоевали армейские спортсмены на чемпионате мира по борьбе в Астане

Представители Министерства обороны ефрейтор Нуркожа Кайпанов (74 кг) удостоился серебряной медали чемпионата мира по вольной борьбе, сержант Айдос Султангали (60 кг) и ефрейтор Багдат Сабаз (67 кг) получили бронзовую награду по греко-римской борьбе.

В стартовом противостоянии в весовой категории до 74 кг Нуркожа Кайпанов не оставил представителю Косово Эгзону Хони ни единого шанса на победу, завершив поединок со счетом 10:0. В следующей схватке он доказал свое преимущество над азербайджанцем Тураном Байрамовым – 4:0. В четвертьфинале казахстанский борец уверенно одолел представителя Таджикистана Виктора Рассадина – 11:0.

В полуфинальном поединке с японским борцом Йошиносукэ Аояги спортсмен ЦСКА одержал победу со счетом 3:1. В решающей схватке Нуркожа Кайпанов уступил спортсмену из России Иналбеку Шериеву со счетом 4:10.

Таким образом, завоевав на мировом первенстве одну серебряную и две бронзовые медали, армейские борцы внесли свой вклад в укрепление спортивного авторитета Казахстана.

Напомним, первенство мира по борьбе в Астане собрало около 900 спортсменов из 135 стран.