В Актау впервые прошли соревнования среди пловцов спецподразделений силовых структур

На базе дивизиона разнородных кораблей Военно-морских сил в акватории Каспийского моря состоялись соревнования Аktau water challenge-2026 среди специальных подразделений Актауского гарнизона.

Организаторами десятиэтапных состязаний выступили Силы специальных операций Вооруженных сил РК. В них приняли участие более ста военнослужащих в составе 8 команд Министерства обороны, МВД и Пограничной службы КНБ.

Программа включала прыжки с пятиметровой высоты с пирса, заплыв на 100 метров, преодоление туннеля, эстакады, понтонов, сеточных стен и прочих препятствий, создавших условия, максимально приближенные к реальной обстановке выполнения специальных задач на воде.

В соревнованиях наряду с опытными бойцами участвовали и военнослужащие срочной службы. Своими впечатлениями о прохождении этапов поделился член команды «Морпех» младший сержант Темирлан Кумаров, отслуживший около пяти месяцев в бригаде морской пехоты.

– Наша команда заняла третье место, считаю, что это очень хороший результат. Мы упорно готовились к состязаниям. Самым сложным для меня стал прыжок с пятиметровой высоты с пирса. При его выполнении получаешь сильный выброс адреналина. Шесть минут соревнований ощущались как целый час. Непросто было проплыть 100 метров на время и преодолеть все надводные препятствия. Хочу поблагодарить организаторов за возможность пройти это испытание и проверить свои силы, – сказал морской пехотинец.

По итогам соревнований первое место заняла команда Сил специальных операций Jaubasar. Второго места удостоилась сборная роты противодиверсионных сил и средств Военно-морских сил. Третье место разделили команды бригады морской пехоты «Морпех» и Министерства внутренних дел «Барс».

Мероприятие, направленное на повышение уровня профессиональной подготовки и совершенствование навыков действий военнослужащих специальных подразделений, прошло на высоком уровне. Победители состязаний были награждены кубками, всем участникам вручили грамоты и ценные подарки.

Организаторы Аktau water challenge-2026 планируют проводить соревнования ежегодно, приглашать больше команд и повысить требования к участникам. Будут также усовершенствованы условия прохождения испытаний, добавлены этапы со стрельбой по мишеням.