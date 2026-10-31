Министерство обороны проведет конкурс по организации питания военнослужащих
Министерство обороны планирует провести государственные закупки услуг по организации питания личного состава Вооруженных сил на 2027–2028 годы.
Закупки будут проводиться способом конкурса с применением особого порядка, предусмотренного законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.
Организатором конкурса является Центр государственных закупок Министерства обороны.
Информация о планируемых закупках будет размещена на веб-портале государственных закупок.