Министерство обороны проведет конкурс по организации питания военнослужащих

Министерство обороны планирует провести государственные закупки услуг по организации питания личного состава Вооруженных сил на 2027–2028 годы.

Закупки будут проводиться способом конкурса с применением особого порядка, предусмотренного законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

Организатором конкурса является Центр государственных закупок Министерства обороны.

Информация о планируемых закупках будет размещена на веб-портале государственных закупок.