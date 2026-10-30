Спортсмены Сил специальных операций завоевали четыре медали чемпионата Казахстана по ММА

Три золотые и одну серебряную медаль завоевали военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных Сил Казахстана на чемпионате Республики Казахстан по смешанным боевым единоборствам (ММА), который проходил с 22 по 25 октября в Астане. Все четверо спортсменов команды «Жаубасар» по итогам соревнований вошли в состав национальной сборной.

Чемпионат собрал сильнейших представителей региональных федераций, прошедших предварительный отбор. За медали боролись спортсмены различных возрастных категорий. Поединки проводились в двух дисциплинах: Traditional и Modern.

В составе команды «Жаубасар», представляющей Силы специальных операций, чемпионами Казахстана стали Еламан Куатов, Абдурахман Омирзаков и Аян Турсун. Серебряную медаль завоевала Жулдызай Ибраева.

Для армейских спортсменов это не первые достижения на республиканском и международном уровнях.

В январе 2026 года сержант Еламан Куатов стал чемпионом Азии по смешанным единоборствам в весовой категории до 120 килограммов. На соревнованиях в Китае он одержал победы над соперниками из Тайпея, Китая и Узбекистана.

Аян Турсун и Жулдызай Ибраева также имеют опыт выступлений на крупных республиканских соревнованиях. В апреле этого года на чемпионате Казахстана по рукопашному бою в Караганде Аян Турсун завоевала золотую медаль в весовой категории до 53 килограммов, а Жулдызай Ибраева стала бронзовым призером в категории до 58 килограммов. На том же турнире Еламан Куатов завоевал бронзу.

Октябрьский чемпионат Казахстана по ММА стал отборочным этапом для формирования национальной сборной на предстоящие международные соревнования.

По результатам турнира все четверо военнослужащих команды «Жаубасар» вошли в состав сборной Казахстана и получили право представлять страну на чемпионате мира по смешанным боевым единоборствам.