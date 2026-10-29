Министр обороны встретился с родными погибших и пострадавших военнослужащих

Руководитель оборонного ведомства генерал-майор Айдос Мырзахметов принял инициативную группу родных военнослужащих, погибших или получивших тяжелые травмы во время прохождения военной службы в разные годы.

В приеме граждан также принимали участие Главный военный прокурор и представители Национальной гвардии Республики Казахстан.

«Министерство обороны с пониманием относится к вопросам родных и с глубоким сочувствием – к каждой семье погибшего или пострадавшего военнослужащего. Каждое обращение требует внимательного рассмотрения и конкретных ответов», – отметил генерал-майор А. Мырзахметов.

В завершение встречи министр сказал, что лично ознакомится с каждым случаем и изучит представленные материалы.