Танкисты Сарыозекского гарнизона подтвердили высокий уровень подготовки

В Сарыозекском гарнизоне прошли боевые стрельбы танкового батальона войсковой части 12740.

В мероприятии боевой подготовки приняли участие около 60 военнослужащих и было задействовано около 10 единиц техники. Экипажи танков Т-72 вели огонь по появляющимся и движущимся целям с ходу и с коротких остановок на дальностях 1600, 1700 и 1800 метров. Кроме того, танкисты выполнили огневые упражнения из штатного вооружения танка и крупнокалиберных пулеметов.

– Боевые стрельбы – это проверка не только точности огня, но и слаженности всего экипажа. Военнослужащие продемонстрировали уверенное владение вооружением, способность быстро принимать решения и действовать как единый механизм, – отметил командир войсковой части 12740 полковник Жанибек Куранбеков.

До выполнения основных упражнений танкисты прошли теоретическую и практическую подготовку: отработали нормативы, порядок применения вооружения, загрузки боеприпасов и перевода техники из походного положения в боевое и обратно.

Особое внимание уделялось управлению и связи внутри экипажа. В условиях, когда решение необходимо принять за считанные секунды, результат зависит от слаженной работы командира, наводчика и механика-водителя.

На стрельбах особо отличились сержант 3-го класса Райымбек Калиахметов, старший сержант Ришат Семятов и сержант 3-го класса Санат Бутабаев.

Боевые стрельбы стали очередным этапом проверки и совершенствования профессиональных навыков танковых подразделений. Полученный опыт будет использован для дальнейшего повышения уровня боевой подготовки военнослужащих.