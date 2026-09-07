В Астане наградили военных летчиков за участие в ликвидации последствий лесных пожаров

Министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов вручил военнослужащим Военно-воздушных сил государственные награды за высокий профессионализм, мужество и отвагу в борьбе с огненной стихией.

Их удостоились военные летчики, отличившиеся в тушении природных пожаров на территории природного резервата «Семей орманы» области Абай и в Павлодарском регионе. За период проведения противопожарных мероприятий экипажи выполнили более 115 сбросов воды объемом около 230 тонн.

Руководитель оборонного ведомства выразил военным летчикам искреннюю признательность за безупречную службу, стойкость и преданность воинскому долгу. По его словам, государственные награды стали заслуженным признанием их самоотверженности, выдержки и ответственности при выполнении поставленных задач.

– В сложнейших условиях вы проявили высокий профессионализм, мужество и верность воинской присяге. При тушении масштабных природных пожаров вы действовали решительно и слаженно. Несмотря на высокий риск, вы защищали населенные пункты, жизни людей и природные богатства нашей страны. Благодаря вашему мастерству и отваге, удалось предотвратить более тяжелые последствия стихии, – сказал он.

За проявленную доблесть и умелые действия при исполнении служебного долга борьбе с огненной стихией орденом «Айбын» II степени имени Б. Момышулы награжден заместитель командира войсковой части 54835 подполковник Айдын Сагиев.

Медали «Жауынгерлік ерлігі үшін» удостоились старшие бортовые авиационные техники капитаны Сергей Грибанов (войсковая часть 54835) и Асхат Измагамбетов (войсковая часть 19132).

Почетной грамотой Президента РК отмечен старший инспектор – летчик управления боевой подготовки Управления командования Военно-воздушных сил полковник Даурен Каракатов.

Участие военной авиации в ликвидации природных пожаров является одним из важных направлений применения авиации Сил воздушной обороны в интересах обеспечения безопасности населения и территорий страны.

Все представленные к высокой награде военнослужащие являются специалистами 1-го класса и имеют более 1500 часов налета. Высокая государственная оценка профессионализма и мужества военнослужащих стала признанием их вклада в защиту людей и уникальной природной экосистемы страны.