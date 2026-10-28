Военнослужащие Вооруженных Сил Казахстана поддержали приоритеты Послания Главы государства

28 октября 2026 года Глава государства – Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

Военнослужащие Вооруженных Сил по всей стране с большим вниманием следили за выступлением Президента. Обозначенные Главой государства задачи и ориентиры развития Казахстана нашли воодушевленный отклик у личного состава.

В Послании Президент определил приоритеты обновления инфраструктуры, укрепления энергетической безопасности и транспортного потенциала страны, развития цифровой экономики и искусственного интеллекта. Особое внимание было уделено повышению качества жизни граждан и реформированию государственного управления.

Для Вооруженных сил эти направления имеют непосредственное значение. Развитая инфраструктура, надежное энергоснабжение, современные технологии и квалифицированные кадры укрепят возможности государства по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Поставленные Главой государства задачи требуют ответственности и конкретных результатов на каждом участке работы. Для военнослужащих это, прежде всего совершенствование боевой подготовки, освоение современных вооружения и техники, укрепление воинской дисциплины.

Надежно защищая суверенитет и территориальную целостность Казахстана, Вооруженные Силы обеспечивают условия для мирного труда граждан и поступательного развития страны.