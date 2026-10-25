В День Республики в Вооруженных силах прошла церемония поднятия Государственного флага

Сегодня в воинских частях всех видов Вооруженных сил, родов войск, учреждениях и военных учебных заведениях Министерства обороны состоялся торжественный ритуал поднятия Государственного флага – символа независимости, единства и национальной идентичности страны.

В честь Дня Республики отличившиеся военнослужащие были поощрены от имени командования грамотами и благодарственными письмами.

Военнослужащие также приняли активное участие в челлендже «Менің Қазақстаным» и поддержали патриотическую акцию «Қыран елім – Қазақстаным».

Организованные в войсках тематические мероприятия позволили военнослужащим выразить любовь к Родине, подчеркнуть единство народа Казахстана, продемонстрировать верность идеалам независимости и патриотизма.