Уважаемые военнослужащие! Дорогие ветераны! Соотечественники!

Примите искренние поздравления с национальным праздником – Днем Республики!

Независимость, суверенитет и территориальная целостность – основополагающие ценности нашей страны, а их защита и обеспечение национальной безопасности являются ключевыми задачами Вооруженных Сил.

Сегодня по поручению Президента Казахстана реализуется комплексная военная реформа, направленная на укрепление оборонного потенциала государства.

Институциональные преобразования затрагивают широкий спектр вопросов от структуры Вооруженных Сил до формирования современной культуры военного руководства, от оборонного планирования до технологического переоснащения войск, от укрепления воинской дисциплины и ответственности командиров до безусловного приоритета жизни и здоровья военнослужащих.

В этот знаменательный день желаю личному составу, ветеранам Вооруженных Сил и всем казахстанцам крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма и мирного неба над головой!

С уважением,

Министр обороны Республики Казахстан

генерал-майор А. Мырзахметов