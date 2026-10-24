В Казахстане по поручению Президента началась комплексная военная реформа

В Казахстане началась реализация Плана военной реформы, одобренного на заседании Совета Безопасности под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева. Преобразования затронут структуру Вооруженных сил, систему военного управления, подготовку войск, порядок прохождения службы и защиту прав военнослужащих.

Глава государства поставил задачу сформировать современную, мобильную и технологичную армию, уделив особое внимание безопасности военной службы, культуре командования и эффективному использованию государственных ресурсов.

Планируется совершенствование ключевых компонентов армии: структуры и состава Вооруженных Сил, оборонного планирования, мобилизационной подготовки и системы формирования резерва.

Технологическое переоснащение будет сопровождаться развитием отечественного оборонного производства, в том числе беспилотных средств противодействия им, внедрением искусственного интеллекта и цифровых решений.

Для повышения качества подготовки войск и сокращения затрат на проведение военных учений предусматривается внедрение симуляционных программ, позволяющих моделировать боевые действия. Особое внимание будет уделено формированию у военнослужащих навыков уверенных действий как самостоятельно, так и в составе подразделений с учетом новой тактики, применения современных образцов вооружения.

Одним из ключевых изменений станет переход к двухэтапной модели срочной службы. Первые шесть месяцев подготовки новобранцы одного призыва будут находиться в учебных центрах, где пройдут адаптацию к военной службе, получат базовые военные знания и укрепят физическую подготовку. Формат подготовки обучения также позволит солдатам изучать языки, развивать навыки использования искусственного интеллекта, при этом военнослужащие смогут осваивать не только военные специальности, но и востребованные гражданские рабочие профессии.

Последующие шесть месяцев военнослужащие будут проходить службу в воинских частях, совершенствуя войсковую выучку и выполняя задачи в составе подразделений. Отдельные элементы новой модели уже апробированы в рамках проекта «Sarbaz+». Запуск пилотного проекта двухэтапной срочной службы намечен на 2027 год.

Особое внимание будет уделено улучшению условий прохождения службы и социальной защите военнослужащих. Предусматривается создание института военных консультантов, независимых от командования воинских частей. Они будут оказывать поддержку военнослужащим, помогать выявлять нарушения и защищать их законные интересы. Из приоритетных задач – обеспечение военнослужащих качественным питанием и обмундированием. Кроме того, планируется ремонт и восстановление казарменного фонда, учебных объектов, полигонов.

Изменения коснутся и системы подготовки молодежи. С 2027 года предусматривается создание единой системы военно-патриотической подготовки «Жас айбын», объединяющей этапы «Жас Қыран», «Жас Ұлан» и «Жас Сарбаз». В школах будут прививать навыки безопасного поведения, обучать оказанию первой помощи, действиям в чрезвычайных ситуациях.

Совместно с акиматами продолжится обеспечение качественной начальной военной подготовки в общеобразовательных учреждениях,

развитие сети специализированных военных школ.

Организационные мероприятия Плана намечено реализовать до конца года, основные концептуальные преобразования – в среднесрочной перспективе. Министерство обороны продолжит информировать общественность о ходе реализации военной реформы.