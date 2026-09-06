В Астане проводили первую группу призывников в подразделение Пограничной службы

На базе сборного пункта Департамента по делам обороны города Астаны состоялась церемония проводов юношей призывного возраста в ряды Пограничной службы Комитета национальной безопасности.

В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, Пограничной службы КНБ, ветераны Вооруженных сил, а также родные и близкие призывников. Молодые люди будут проходить службу в селе Курчум Восточно-Казахстанской области, в воинской части с более чем полувековой историей, выполняющей важные задачи по охране Государственной границы Республики Казахстан.

– Защищать рубежи Родины – большая честь и почетная обязанность. Выражаю искреннюю благодарность родителям, воспитавшим достойных сыновей. Призывникам желаю крепкого здоровья, уверенности, выдержки и успехов в освоении военного дела. Пусть служба станет для вас важным шагом на пути к личностному становлению и построению надежного будущего, – напутствовал представитель Департамента по делам обороны города Астаны, полковник в запасе Гани Артыков.

Среди новобранцев – 19-летний Берик Иноятов, который добровольно явился в местный орган военного управления. В этом году он окончил Высший медицинский колледж города Астаны. – Считаю, что в наше время необходимо отслужить в армии и выполнить свой долг перед Родиной. Раньше смотрел фильмы о службе на границе, а теперь мне предстоит самому окунуться в эту атмосферу, пройти настоящую школу жизни и проверить себя на прочность.

Горжусь тем, что могу внести свой вклад в охрану государственной границы, и постараюсь с честью выполнить свой воинский долг, – поделился он. Бабушка призывника Серикболсына Айнабекова провожает в армию уже второго внука.

– Здесь в прошлом году мы так же провожали в Пограничную службу моего старшего внука Диаса. Он уже благополучно отслужил и вернулся. Сегодня очередь Серикболсына – он продолжает путь своего брата и также будет служить на границе. Для нашей семьи это большая гордость и ответственность. От всей души желаю нашим ребятам крепкого здоровья, выдержки и благополучной службы, – сказала она.

Следует отметить, что в период прохождения службы на военнослужащих распространяются кредитные каникулы. Кроме того, после увольнения в запас отличники боевой подготовки могут поступить в высшие учебные заведения страны на государственный грант без сдачи ЕНТ или продолжить воинскую службу по контракту.

В этом году из Астаны на срочную воинскую службу отправятся 1 400 граждан, 190 из них – в Пограничную службу КНБ.