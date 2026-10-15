Руководитель оборонного ведомства Республики Казахстан генерал-майор Айдос Мырзахметов принял участие в заседании Совета министров обороны государств – участников СНГ в Кыргызстане.

Стороны рассмотрели основные приоритеты и результаты деятельности рабочих органов Совета в 2026 году по развитию военного сотрудничества в области образования, кадровой политики, учебно-боевой подготовки и другие вопросы многосторонней повестки. Также обсужден план работы на 2027 год.

Отдельное внимание было уделено развитию сотрудничества в области армейского спорта и военно-патриотического воспитания молодежи.

По итогам заседания подписаны документы, регламентирующие дальнейшее военное сотрудничество государств – участников Содружества.

В рамках заседания министр обороны Республики Казахстан провёл ряд двусторонних встреч со своими коллегами. Стороны обменялись мнениями по вопросам военного сотрудничества.