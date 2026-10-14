Министры обороны Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате

В Кыргызстане состоялась двусторонняя встреча министра обороны Республики Казахстан генерал-майора Айдоса Мырзахметова с министром обороны Кыргызской Республики генерал-майором Русланом Мукамбетовым. Переговоры состоялись накануне заседания Совета министров обороны государств – участников СНГ.

Главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество в области боевой подготовки, военного образования и другие перспективные направления взаимодействия по линии обороны.