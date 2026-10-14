В учебном центре «Бітімгер» Центра миротворческих операций Министерства обороны Республики Казахстан состоялся двухдневный брифинг по международному гуманитарному праву. Обучение организовано совместно с экспертами Международного комитета Красного Креста.

В мероприятии приняли участие более 180 офицеров и сержантов национального миротворческого контингента, которые готовятся к выполнению задач в составе миссии ООН на Голанских высотах в 2027 году.

Программа охватила основные нормы и принципы международного гуманитарного права, особенности их применения в миротворческих операциях, вопросы ответственности командиров и механизмы имплементации международных норм в национальное законодательство Казахстана. Отдельный блок был посвящён деятельности Международного комитета Красного Креста, его мандату и отличиям в полномочиях и задачах МККК и Организации Объединённых Наций.

Особое внимание уделили практической подготовке военнослужащих. В ходе разбора ситуационных задач участники рассмотрели возможные сценарии развития событий в зоне ответственности миссии, вопросы поддержания постоянной готовности к реагированию на инциденты и принятия решений в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права и мандатом ООН.

«Знание международного гуманитарного права – это часть подготовки каждого миротворца. В ходе миссии военнослужащим предстоит действовать в сложной обстановке, где каждое решение должно быть взвешенным, профессиональным и соответствовать международным правовым нормам. Мы должны подготовить личный состав к выполнению поставленных задач, обеспечив высокий уровень правовой грамотности и понимание ответственности за свои действия», – отметил начальник Центра миротворческих операций полковник Валихан Байкенов.

В брифинге также в онлайн-формате участвовал представитель региональной делегации Международного комитета Красного Креста по работе с вооружёнными силами. Зарубежный эксперт поделился профессиональным опытом и разъяснил особенности применения норм международного гуманитарного права с учётом специфики региона предстоящей миссии.