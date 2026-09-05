В спортивном комплексе «Сайран Арена» подвели итоги чемпионата по мини-футболу среди структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных сил. Впервые в этом году чемпионат прошел на Кубок первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба.

В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов в составе 35 команд. Судейство было организовано по двум группам. В первой: департаменты, управления и центры Министерства обороны. Во второй: главные управления, управления и воинские части Вооруженных сил.

Победителей и призеров чемпионата наградил первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Каныш Абубакиров.

– На футбольном поле результат команды складывается из действий каждого игрока. Подобные соревнования способствуют совершенствованию физической подготовки военнослужащих, развитию взаимодействия и слаженности, укреплению командного духа. Участие в таких мероприятиях позволяет не только поддерживать высокий уровень физической формы, но и укреплять сплоченность воинских коллективов, – подчеркнул он.

В общекомандном зачете в первой группе победила сборная Национального военно-патриотического центра. Второго места удостоилась команда Центра военно-космических программ, третьего – Департамента международного сотрудничества.

Во второй группе чемпионом стала команда Главного управления военной полиции. На втором месте – сборная войсковой части 14776, третьем – команда Национального университета обороны Республики Казахстан (НУО).

По итогам чемпионата были определены лучшие в номинациях. В первом составе звание «Лучший вратарь» получил сержант Сержан Джандыбаев. «Лучшим нападающим» признан сержант Нургельды Жакенов. Оба игрока – представители Национального военно-патриотического центра. «Лучшим игроком» стал майор Думан Шаймерденов из Центра военно-космических программ.

Во второй группе «Лучшим вратарем» назван ефрейтор Жандос Айтмағамбетұлы из Главного управления военной полиции, «Лучшим нападающим» – младший сержант Куат Хажмуханов из войсковой части 14776, «Лучшим игроком» – рядовой Мәди Мәлікұлы из Национального университета обороны РК.

Кроме того, начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Каныш Абубакиров поощрил призеров чемпионата рядовых Мәди Мәлікұлы и Байжана Райымбека, проходящих срочную воинскую службу в комендантском взводе НУО, 10-дневным отпуском.

Победителям и призерам чемпионата по мини-футболу были вручены кубки, медали и дипломы.