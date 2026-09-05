В Вооруженных силах отмечают День языков народа Казахстана

В казахстанской армии в одном строю служат представители разных этносов, сохраняющих свою культуру, язык и семейные традиции. Но всех военнослужащих объединяют общие ценности – верность воинскому долгу, ответственность и готовность защищать Родину.

В воинских коллективах на регулярной основе проводятся культурно-просветительские мероприятия, конкурсы и встречи, направленные на изучение языков, традиций и культур этносов Казахстана.

Важной частью этой работы является развитие языковой культуры военнослужащих и повышение интереса к государственному языку. В этом контексте особое значение приобретает казахский язык, который является не только важной частью гражданской идентичности, но и общим средством общения, способствующим укреплению взаимопонимания и единства военнослужащих.

В преддверии Дня языков народа Казахстана Министерство обороны провело конкурс среди военнослужащих «Тіл – татулық тірегі». Мероприятие объединило военнослужащих разных национальностей и стало площадкой для совершенствования навыков казахской речи, раскрытия творческого потенциала и знакомства с культурным наследием страны.

День языков народа Казахстана напоминает о том, что культурное и языковое многообразие является неотъемлемой частью нашей страны, а единство – ее общей силой. В воинских коллективах этот принцип проявляется особенно ярко: представители разных этносов плечом к плечу выполняют общие задачи и служат одной Родине.