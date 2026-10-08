Более 200 курсантов военного института в Алматы присоединились к читательскому клубу

В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи открылся читательский клуб, в который вошли более 200 курсантов второго и третьего курсов. Проект направлен на развитие культуры чтения, расширение кругозора и формирование лидерских качеств будущих офицеров.

Клуб создан в поддержку инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по развитию культуры чтения и проекта «Читающая нация». Его работа организована совместно с блогером и популяризатором чтения Данияром Жигитбеком.

Еженедельные встречи будут проходить в институте в формате открытого диалога. Для обсуждения планируется выбирать произведения классической литературы и современные книги, представляющие интерес для широкой аудитории. Курсанты будут анализировать прочитанное, обмениваться мнениями и осваивать техники скорочтения. Особое внимание уделят темам патриотизма, ответственности, лидерства и нравственного выбора.

Обсуждение поступков литературных героев и мотивов их решений поможет участникам рассматривать ситуации с разных сторон, аргументировать свою позицию и учитывать мнение собеседника. Для будущих командиров эти навыки важны при работе с личным составом и принятии взвешенных решений.

– Очень люблю читать книги, особенно меня интересуют исторические произведения и фэнтези. Поэтому с радостью записался в читательский клуб. На сегодняшний день я прочитал более 50 книг. Среди них «Путь Абая» Мухтара Ауэзова, «Истина и легенда» Азильхана Нуршаихова, а также произведения Бауыржана Момышулы. Радует, что в нашем институте уделяют внимание не только профессиональной подготовке, но и создаются условия для расширения кругозора и всестороннего развития, – поделился курсант 3 курса Мирас Бисембаев

Проект рассчитан на долгосрочную работу. Планируется, что регулярные встречи и обсуждение литературных произведений станут постоянной частью подготовки и воспитания будущих офицеров, дополняя профессиональное обучение развитием культуры общения и самостоятельного мышления.