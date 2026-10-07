Более 200 кадетов военных колледжей Астаны и Шымкента принесли Военную присягу

В военных колледжах Министерства обороны имени Сагадата Нурмагамбетова в Астане и имени Сабыра Рахимова в Шымкенте состоялась торжественная церемония принятия присяги кадетами.

Со знаменательным событием будущих сержантов пришли поздравить руководство Министерства обороны, военных учебных заведений, ветераны Вооруженных сил, представители общественности, родные и близкие кадетов.

В столице мероприятие началось с торжественной церемонии возложения цветов к бюсту Героя Советского Союза, Халық қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. В торжественной обстановке кадеты поклялись защищать суверенитет и независимость страны, соблюдать Конституцию страны, добросовестно выполнять обязанности военной службы и требования воинских уставов.

С приветственным словом к кадетам Военного колледжа имени Сагадата Нурмагамбетова обратился начальник Департамента военного образования и науки Министерства обороны полковник Мурат Олжабаев.

– Сегодня вы сделали важный шаг на пути к профессии защитника Отечества. Военная присяга – это не просто торжественные слова, а личная ответственность каждого из вас перед Родиной, семьей и товарищами. Будьте целеустремленными в овладении знаниями, постоянно совершенствуйте свои навыки и стремитесь в полной мере освоить выбранную военную специальность, – напутствовал он.

От имени родительского комитета выступил отец кадета Калижана Темиргали общественный деятель Абзал Куспан, который выразил уверенность в том, что полученные в учебном заведении знания и воспитание станут прочной основой их дальнейшего жизненного и профессионального пути.

– Сегодня мы дали клятву верности Родине и осознаем, что отныне на нас лежит большая ответственность за свои поступки, знания и подготовку. Мы будем стремиться достойно продолжать традиции военного колледжа и оправдать доверие родителей и наставников, – поделился кадет 1-й учебной роты Акылжан Аким.

В Шымкенте участников церемонии приветствовал начальник Военного колледжа имени Героя Советского Союза Сабыра Рахимова подполковник Талгат Алимов, отметивший особую роль Военной присяги в становлении военнослужащего и формировании ответственности за исполнение воинского долга. Символичным продолжением церемонии стал ритуал «Преемственность поколений».

Воспитанники колледжа исполнили «Кодекс чести сержантов», после чего главный сержант Вооруженных сил мастер-сержант Темирбек Халыков передал кадету Рамазану Мухтарұлы свой военный берет. Этот момент стал олицетворением связи поколений, преемственности воинских традиций, которые молодым кадетам предстоит сохранить и продолжить.

Мероприятие завершилась прохождением личного состава торжественным маршем. Затем для родителей была организована экскурсия по колледжу, в ходе которой они ознакомились с условиями обучения и проживания кадетов, организацией их повседневного быта и досуга.