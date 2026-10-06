Объявление

Министерством обороны Республики Казахстан для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" размещен Проект приказа Министра обороны «О внесении изменений в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 5 ноября 2020 года № 605 «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Предоставление отсрочки от призыва» и Правил оказания государственной услуги «Освобождение граждан от призыва на воинскую службу»

Проект НПА доступен по ссылке:

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15922637