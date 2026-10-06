Объявление

Министерством обороны Республики Казахстан для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" размещен Проект приказа Министра обороны «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 9 ноября 2020 года № 612 «Об утверждении Перечня лекарственных средств, зарегистрированных в Республике Казахстан и не включенных в лекарственный формуляр военно-медицинских учреждений (организаций), используемых в Вооруженных Силах Республики Казахстан при оказании медицинской помощи»

Проект НПА доступен по ссылке:

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15919820