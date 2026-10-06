В Алматинской области около 600 десантников простились с Боевым знаменем

В Конаевском гарнизоне на плацу 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады состоялась торжественная церемония проводов военнослужащих, завершивших срочную воинскую службу.

Под звуки военного оркестра около 600 десантников прошли торжественным маршем, отдавая дань уважения Боевому знамени – символу воинской чести, доблести и преемственности поколений.

– За этот год вы стали крепче, опытнее и увереннее. Вы прошли хорошую школу, научились действовать слаженно и сохранять выдержку в самых сложных ситуациях. Спасибо вам за службу и верность традициям Десантно-штурмовых войск. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и мирного неба над головой, – сказал командир войсковой части 32363 гвардии подполковник Рахымжан Серикбаев.

В знак признания заслуг отличившимся военнослужащим были вручены грамоты, благодарственные письма и памятные подарки, а наиболее достойным досрочно присвоены очередные воинские звания. Благодарственные письма получили и родители военнослужащих.

Заключительный марш, напутственные слова командиров и добрые пожелания старших товарищей навсегда останутся в памяти молодых казахстанцев.

– Армия дала мне многое – здесь я научился работать в команде, обрел настоящих друзей, стал увереннее в своих силах. За время службы я совершил четыре прыжка с парашютом. Каждый из них стал для меня испытанием, помог преодолеть себя и научил не отступать перед трудностями, – поделился впечатлениями гвардии младший сержант Сұлтанбек Рахатұлы, призванный из Туркестанской области.

За плечами у молодых десантников – год службы, напряженные тренировки и опыт, который станет прочной основой для дальнейшего развития, поможет принимать ответственные решения и добиваться поставленных целей.