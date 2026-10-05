В Конаевском гарнизоне 50 солдат получили сертификаты водителей
В учебном центре Десантно-штурмовых войск военнослужащие срочной службы завершили трехмесячную подготовку и получили квалификацию водителя.
На полигоне молодые солдаты отрабатывали практическое вождение, учились уверенно управлять боевой машиной на разных маршрутах, преодолевать препятствия и действовать в непростых дорожных условиях. Отдельное внимание уделяли техническому обслуживанию и исправности техники.
Из 50 военнослужащих 30 получили квалификацию водителей БТР-80, еще 20 освоили управление бронированными колесными машинами «Арлан». Теперь молодые специалисты продолжат службу в подразделениях Десантно-штурмовых войск.
– За три месяца мы не только освоили навыки управления бронетранспортером, но и стали увереннее в своих силах. Благодаря профессионализму сержантов-инструкторов, мы научились действовать точно и спокойно в разных ситуациях, – поделился рядовой Айдос Фархаддинов.
На торжественном построении выпускникам центра вручили сертификаты о прохождении подготовки. Теперь им предстоит закрепить полученные навыки уже в подразделениях и совершенствовать мастерство на штатной технике.