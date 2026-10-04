4 октября – День Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил

Ракетные войска и артиллерия входят в состав Сухопутных войск и решают задачи по поражению огневых средств, боевой техники и живой силы противника, разрушению оборонительных сооружений, а также огневой поддержке общевойсковых подразделений и соединений.

Современные боевые возможности артиллерии расширяются за счет применения разведывательных беспилотных летательных аппаратов, автоматизированных систем управления и модернизированных образцов вооружения. БПЛА обеспечивают оперативное обнаружение целей и передачу данных о них, а автоматизированные системы управления сокращают время от получения информации до выполнения огневой задачи.

Точность стрельбы обеспечивается также системой топогеодезического, метеорологического и баллистического обеспечения. Эти средства позволяют учитывать координаты огневых позиций и целей, метеорологические условия и баллистические параметры при подготовке и выполнении огневых задач.

Подготовка специалистов для Ракетных войск и артиллерии осуществляется на нескольких уровнях. Военный институт Сухопутных войск ежегодно выпускает до 60 офицеров-артиллеристов. Подготовка офицеров оперативно-тактического уровня осуществляется в Национальном университете обороны Республики Казахстан.

Военно-обученный резерв формируется в том числе за счет выпускников военных кафедр Карагандинского технического университета и Satbayev University. Подготовка сержантского состава осуществляется в военном колледже, а младших специалистов для артиллерийских и минометных расчетов – в учебном центре Сухопутных войск.

Значительный вклад в становление и развитие Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Казахстана внесли генералы Лут Альчекенов, Аскар Жоламанов, Руслан Шпекбаев, полковники Михаил Шлейко, Даурен Есхожин, Николай Мисюра, Виктор Кашоид, Александр Тепляков, Анвар Узбеков и Гинияткали Шалабаев.