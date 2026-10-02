Объявление

Министерством обороны Республики Казахстан для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" размещен Проект приказа Министра обороны «О внесении дополнения в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 3 апреля 2025 года № 362 «Об утверждении натуральных норм обеспечения техническими средствами воспитания, другим культурно-просветительным имуществом и комплектами полиграфического оборудования типографий»»

Проект НПА доступен по ссылке:

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15919847