В Астане в рамках международной конференции KazHackStan 2026 состоялись международные киберсоревнования CyberKumbez с участием команд Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и других государств.

Вооруженные силы Казахстана на соревнованиях представила команда Центра кибербезопасности Генерального штаба.

Практические испытания проходили на специализированных киберполигонах, моделирующих инфраструктуру современного города, включая объекты критически важной инфраструктуры, банковский и промышленный сектора, военный объект и другие информационные системы.

Участники выполняли задачи по выявлению и анализу кибератак, поиску уязвимостей, защите информационных систем и восстановлению их штатного функционирования. Особое внимание уделялось оперативному реагированию на киберинциденты и обеспечению устойчивости информационной инфраструктуры в условиях динамично меняющейся киберобстановки.

По итогам соревнований команда Центра кибербезопасности Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана заняла третье место, войдя в число призеров международных соревнований.

Участие в KazHackStan 2026 позволило военнослужащим обменяться практическим опытом с зарубежными специалистами и совершенствовать навыки в сфере кибербезопасности.