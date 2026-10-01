Обсуждены перспективы сотрудничества с Northeastern University

В Astana IT University министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился со старшим советником Президента Northeastern University Усамой Файядом.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере высшего образования, развития международных академических связей и реализации совместных образовательных и исследовательских проектов. Особое внимание было уделено возможностям участия Northeastern University в развитии образовательной и исследовательской экосистемы Казахстана.

Саясат Нурбек отметил, что Казахстан последовательно укрепляет позиции регионального образовательного центра и создает условия для привлечения ведущих зарубежных университетов. В стране развиваются различные модели международного партнерства – от филиалов и кампусов зарубежных вузов до совместных образовательных программ на базе казахстанских университетов.

Отдельным направлением обсуждения стало развитие искусственного интеллекта и подготовка специалистов в этой сфере. Министр представил ключевые инициативы Казахстана по внедрению ИИ в систему высшего образования, включая программу AI-Sana, направленную на формирование у студентов базовых и углубленных компетенций в области искусственного интеллекта.

Также была отмечена работа по повышению цифровых компетенций профессорско-преподавательского состава. Казахстан расширяет сотрудничество с международными технологическими компаниями и образовательными платформами, включая OpenAI, Coursera и NVIDIA, для развития навыков применения ИИ в образовательном процессе, научных исследованиях и управлении.

В ходе встречи также была представлена стратегия Казахстана по развитию исследовательских университетов и привлечению международной экспертизы. Одной из ключевых задач является объединение потенциала казахстанских вузов с опытом ведущих зарубежных университетов для развития научных исследований, трансфера технологий и подготовки кадров нового поколения.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия и рассмотрении новых форматов сотрудничества, включая образовательные программы, исследовательские проекты и академическую мобильность.