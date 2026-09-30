В Казахстане прошел международный семинар по исследованию процессов горения

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялся XI Международный семинар по структуре пламени. В мероприятии приняли участие ведущие ученые и специалисты из Казахстана, России, Китая, Германии, Израиля, Беларуси и Сингапура.

Семинар продолжает традицию международных научных форумов, посвященных фундаментальным и прикладным исследованиям процессов горения. Первый семинар по структуре газового пламени состоялся в Новосибирске в 1983 году. За прошедшие годы серия семинаров стала важной международной площадкой для взаимодействия ученых, работающих в области физики и химии горения, химической кинетики, динамики пламени, энергетических материалов и современных энергетических технологий.

Научная программа семинара охватывала исследования альтернативных видов топлива, повышения эффективности процессов горения, новых энергетических технологий и энергетических материалов, образования сажи, наночастиц и токсичных соединений при горении, переработки отходов и их использования в энергетических целях, а также современные экспериментальные и численные методы исследований.

Научная тематика семинара непосредственно связана с реализацией Целей устойчивого развития ООН (ЦУР). Исследования в области энергетической эффективности, альтернативных видов топлива и современных энергетических технологий соответствуют ЦУР 7 «Недорогостоящая и чистая энергия». Разработка новых технологий, инновационных материалов, методов моделирования и современных научных подходов способствует достижению ЦУР 9 «Индустриализация, инновации и инфраструктура». Исследования, направленные на эффективное использование ресурсов, переработку отходов и их преобразование в новые материалы и энергетические ресурсы, соответствуют ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство».

В рамках семинара состоялись обмен результатами исследований и научными разработками, обсуждение современных научных подходов и методов исследования, а также перспектив дальнейшего научного сотрудничества. Проведение семинара способствовало укреплению международных научных связей, расширению профессионального взаимодействия и развитию совместных исследовательских проектов.

Организаторами XI Международного семинара по структуре пламени являются РПГ на ПХВ «Институт проблем горения» Комитета науки МНВО РК, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Институт химической кинетики и горения имени В.В.Воеводского СО РАН и Институт теплофизики имени С.С.Кутателадзе СО РАН.