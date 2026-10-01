В НАН РК обсудили научные решения для устойчивого будущего Каспийского моря

Сегодня в Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан состоялась международная конференция «Каспийское море: проблемы, перспективы и возможности устойчивого развития», организованная совместно с Казахстанско-Немецким университетом при поддержке Германской службы академических обменов (DAAD) и Фонда Ханнса Зайделя.

Конференция объединила ученых, экспертов, представителей государственных органов, международных организаций и бизнеса из Казахстана и других стран. В центре обсуждения – снижение уровня Каспийского моря, климатические изменения, состояние водных ресурсов и биоразнообразия, а также их влияние на экологическую безопасность, инфраструктуру, энергетику, транспорт и экономику региона.

Открывая конференцию, президент Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан Ахылбек Куришбаев подчеркнул необходимость объединения научных усилий для выработки системных решений.

«Снижение уровня Каспия, климатические изменения, состояние водных ресурсов и биоразнообразия напрямую затрагивают экологическую безопасность, прибрежную инфраструктуру, энергетику, транспорт, экономику и качество жизни миллионов людей. Эти вызовы выходят за рамки отдельных отраслей и государственных границ, поэтому требуют совместных научных подходов и согласованных решений», – отметил Ахылбек Куришбаев.

Президент НАН РК обозначил три ключевых направления работы по Каспию: создание единой системы мониторинга и прогнозирования состояния моря с применением искусственного интеллекта, спутниковых данных и геоинформационных технологий; разработку научно обоснованных сценариев водного баланса и адаптации прибрежных территорий; формирование единой научной программы по сохранению экосистем и биоразнообразия Каспия.

В этой связи была представлена работа НАН РК по созданию интегрированной интеллектуальной платформы пространственно-временного анализа и управления водными ресурсами DeepBas, подходы которой в перспективе могут быть адаптированы для задач Каспийского региона.

Особое внимание также уделено развитию междисциплинарных исследований по принципу «земля – вода – энергия – биоразнообразие Nexus», который позволяет рассматривать природные ресурсы, энергетику, хозяйственное развитие и экологическую устойчивость как единую взаимосвязанную систему.

Впервые под управлением Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан (НАН РК) на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета (KazNARU) открыт Казахстанско-Немецкий институт NEXUS. Уникальная площадка создана в тесном сотрудничестве с зарубежными партнерами – Казахстанско-Немецким университетом и Фондом Ханнса Зайделя. Основной миссией института явяляется подготовка высококвалифицированных специалистов и реализация научных проектов в сфере управления водными ресурсами и изменения климата. Кроме того, на базе NEXUS будет запущена региональная программа цифровизации водного сектора с учетом передового опыта Германии, а также разработана эффективная модель трансграничной координации водных ресурсов для всей Центральной Азии.

В работе международной конференции приняли участие представители Казахстанско-Немецкого университета, дипломатического корпуса, международных фондов, а также ведущие эксперты из Германии, Финляндии и Казахстана.

Конференция продолжится практическим воркшопом, по итогам которого планируется подготовка аналитической записки с научно обоснованными рекомендациями по сохранению и восстановлению экосистемы Каспийского моря.

Международная конференция стала площадкой для укрепления научного сотрудничества и выработки практических решений, направленных на долгосрочное сохранение Каспия и устойчивое развитие всего региона.