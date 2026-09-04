Президент Лаоса Тхонглун Сисулит выступил с лекцией для казахстанских студентов

В Евразийском национальном университете имени Л.Н.Гумилева состоялся визит Президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита.

Выступая с лекцией в одном из ведущих вузов Казахстана, глава Лаоса выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между ЕНУ и университетами Лаоса. Тхонглун Сисулит также отметил особую роль молодежи и университетов в формировании будущего государств, подчеркнув важность международного диалога, обмена знаниями и укрепления взаимопонимания между народами.

«Сегодня мы открываем новую страницу в сотрудничестве между Республикой Казахстан и Лаосской Народно-Демократической Республикой. Получившие образование в Казахстане граждане Лаоса сегодня занимают ответственные государственные должности и участвуют в развитии своей страны. В настоящее время мы готовы развивать сотрудничество с Казахстаном по девяти ключевым направлениям, в том числе в сфере образования. Мы также предлагаем расширять взаимодействие между университетами двух стран, в частности развивать академическую мобильность студентов», – сказал Президент Лаоса.

В ходе визита Тхонглун Сисулит встретился со студентами и профессорско-преподавательским составом ЕНУ и выступил с лекцией, посвященной международному сотрудничеству, развитию образования и укреплению гуманитарных связей между Казахстаном и Лаосом. Глава Лаоса также ответил на вопросы студентов и преподавателей.

Приветствуя высокого гостя, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил особую значимость визита Президента Лаоса в один из ведущих вузов страны. По словам министра, многолетний профессиональный и государственный опыт Тхонглуна Сисулита, в том числе в сфере образования, придает встрече особую ценность для казахстанского академического сообщества.

«Для наших студентов и преподавателей особенно ценно услышать о Лаосе непосредственно от человека, который многие годы определял развитие страны и внес значительный вклад в формирование ее образовательной системы. Уверен, что Ваш взгляд на историю становления Лаоса, пройденный страной путь и перспективы ее дальнейшего развития будет интересен и полезен нашей академической среде. Сегодня Казахстан и Лаос имеют хорошие возможности для расширения взаимодействия, в том числе в сфере образования, науки и подготовки кадров. Мы заинтересованы в том, чтобы такие контакты способствовали более глубокому взаимопониманию между нашими странами и открывали новые возможности для молодежи», – подчеркнул Саясат Нурбек.

Министр также отметил, что Казахстан рассматривает образование, науку, инновации и развитие человеческого капитала как ключевые направления долгосрочного развития страны.

Ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков подчеркнул значительный потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества между Казахстаном и Лаосом в сферах образования, науки и культуры.

«Для наших студентов, преподавателей и молодых исследователей большая честь и уникальная возможность услышать непосредственно от главы государства Ваше видение современного развития, международного сотрудничества, образования и роли молодого поколения в формировании будущего. Уверен, что сегодняшняя встреча станет основой для новых совместных инициатив, расширения академических контактов и реализации перспективных проектов», – сказал ректор.

В знак признания заслуг в укреплении международного сотрудничества и развитии гуманитарных связей ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков зачитал решение Ученого совета Евразийского национального университета о присвоении Тхонглуну Сисулиту звания почетного профессора ЕНУ.

В завершение визита делегация Лаосской Народно-Демократической Республики во главе с Президентом посетила Музей истории тюркской письменности и памятник «Күлтегін». Гости ознакомились с уникальными материалами, посвященными истории древнетюркской письменности и цивилизации.