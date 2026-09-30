В Казахстане открыт научно-исследовательский институт авиационных исследований

В Алматы на базе Академии гражданской авиации открыт Научно-исследовательский институт авиационных исследований. Новый институт направлен на объединение потенциала отечественной науки, авиационной отрасли и международных партнеров для решения прикладных научных и технологических задач гражданской авиации.

Создание института стало важным шагом в формировании в Казахстане собственной системы авиационных исследований и развитии отечественной авиационной науки. Одним из ключевых принципов работы НИИ станет научная кооперация. Институт будет объединять сформированные в стране научные школы, лаборатории и компетенции специалистов и направлять их на решение конкретных задач гражданской авиации.

Научно-исследовательская повестка института включает такие направления, как искусственный интеллект и анализ авиационных данных, цифровые технологии, авиационные материалы, современные методы диагностики и неразрушающего контроля, беспилотные и автономные системы, а также авиационное топливо и устойчивое авиационное топливо (SAF).

По этим направлениям укреплено сотрудничество с Национальной академией наук РК при Президенте РК и профильными научно-исследовательскими институтами. В частности, планируется проведение совместных исследований с Институтом информационных и вычислительных технологий в области искусственного интеллекта, цифровых технологий и анализа авиационных данных, а с Институтом ядерной физики – по исследованию авиационных материалов и технического состояния конструкций. Компетенции Института проблем горения и Института топлива, катализа и электрохимии имени Д.В.Сокольского будут задействованы в исследованиях авиационного топлива и SAF.

«Наша миссия – связать национальную фундаментальную науку с прикладными потребностями отрасли», – отметил вице-президент Национальной академии наук Аскар Джумадильдаев.

Важным направлением деятельности института станет и международное сотрудничество. Академия гражданской авиации совместно с Университетом гражданской авиации Китая (CAUC) создала совместную научно-исследовательскую лабораторию «Безопасность гражданской авиации и интеллектуальные технологии». Соглашение о создании лаборатории было подписано 16 июля 2026 года в рамках мероприятий, состоявшихся во время рабочего визита Главы государства в Китай. Лаборатория позволит проводить совместные исследования, реализовывать международные научно-технические проекты и привлекать молодых исследователей к научной работе.

Научно-исследовательский институт авиационных исследований будет уделять особое внимание практическому применению результатов научных исследований. Эффективность научной работы будет оцениваться не только по таким показателям, как научные публикации и патенты, но и по результатам разработки технологических решений, направленных на решение конкретных задач авиационной отрасли, повышение безопасности и эффективности.

«Нам необходима работающая научная кооперация. Важно определять конкретные задачи, формировать исследовательские группы и запускать совместные проекты. Именно такие проекты покажут эффективность созданной модели», – отметил ректор Академии гражданской авиации Даулет Мамеков.

Деятельность нового института будет направлена на укрепление взаимодействия между наукой, образованием, авиационной отраслью и международными партнерами. Это позволит сформировать в Казахстане устойчивую систему научных исследований, отвечающую актуальным задачам гражданской авиации.