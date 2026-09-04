Сотрудники Министерства отмечены за вклад в развитие науки и образования

В честь Дня знаний сотрудники Министерства науки и высшего образования РК были отмечены ведомственными наградами.

В ходе торжественного мероприятия за вклад в социально-экономическое развитие Казахстана и построение Справедливого Казахстана, а также многолетний добросовестный труд в сфере науки и высшего образования сотрудникам от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева были вручены специальные издания Конституции Республики Казахстан.

Кроме того, ряд специалистов, внесших значительный вклад в развитие сферы образования и науки, награждены медалями «Еңбек ардагері» и «Қаныш Сәтбаев», а также ведомственными наградами «Жоғары білім беру саласына қосқан үлесі үшін» и «Салаға қосқан үлесі үшін».

В ходе праздничного мероприятия министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, подчеркнув значимость Дня знаний, отметил, что этот праздник знаменует начало нового учебного года и подчеркивает особую роль образования и науки в развитии страны и формировании ее будущего.

Министр высоко оценил труд сотрудников ведомства по развитию высшего образования и науки, реализации отраслевых реформ и укреплению человеческого капитала страны, подчеркнув, что их ежедневная работа является одним из важных факторов положительных изменений в сфере образования и науки.

«Важно отметить особенность этих ведомственных наград. Медали «Қаныш Сәтбаев», «Жоғары білім беру саласына қосқан үлесі үшін» и «Салаға қосқан үлесі үшін» вручаются впервые. Это знак уважения и признательности за ваш самоотверженный труд и профессиональную ответственность. Вы не только вносите вклад в развитие образования и науки, но и работаете на будущее нашей страны. Желаю всем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, успехов в работе и новых достижений», – сказал Саясат Нурбек.

В завершение мероприятия, приуроченного ко Дню знаний, были отмечены профессиональные заслуги сотрудников Министерства и их вклад в развитие сферы образования и науки, а также выражена благодарность за добросовестный труд.