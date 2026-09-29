Казахстан поднялся на восемь позиций в Глобальном инновационном индексе

Казахстан поднялся на восемь позиций и занял 73-е место среди 139 экономик мира в Глобальном инновационном индексе (GII) 2026 года, войдя в топ-80 наиболее инновационно развитых экономик мира. Это наиболее значительное продвижение среди стран Центральной и Южной Азии.

Новые результаты GII 2026 года представлены в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в Женеве. В этом году индекс посвящен теме «Поддержка предпринимателей на переднем крае науки» и рассматривает вопросы превращения научных открытий и передовых технологий в стартапы, технологические компании и масштабируемые решения.

Глобальный инновационный индекс является ежегодным рейтингом ВОИС, который оценивает инновационную деятельность и потенциал экономик мира. Он позволяет сопоставлять национальные инновационные системы, выявлять их сильные и слабые стороны, а также использовать полученные данные для совершенствования государственной политики в сфере инноваций.

В годовом сравнении Казахстан поднялся с 81-го места в 2025 году на 73-е место, продемонстрировав лучший результат за последнее десятилетие. По данным ВОИС, в региональном рейтинге стран Центральной и Южной Азии Казахстан поднялся с 4-го на 2-е место среди 11 экономик и сохранил 1-е место среди стран Центральной Азии.

Заметная позитивная динамика отмечена по показателю инновационных результатов: Казахстан поднялся с 84-го на 73-е место. По показателю инновационных ресурсов страна улучшила позицию с 75-го до 73-го места.

Среди семи основных блоков индекса наиболее существенный рост зафиксирован по направлению «Результаты в области знаний и технологий» – с 87-го на 69-е место, или на 18 позиций. Также положительные изменения отмечены по таким показателям, как сложность производства и экспорта, промышленные образцы и рост производительности труда.

К числу сильных позиций Казахстана в GII 2026 относятся полезные модели – 7-е место в мире, государственные онлайн-услуги – 10-е, рост производительности труда – 20-е, национальные полнометражные фильмы – 24-е, экспорт высокотехнологичной продукции – 27-е, валовое накопление капитала – 31-е и рейтинг ведущих университетов QS – 35-е место.

Таким образом, за год Казахстан поднялся на восемь позиций в Глобальном инновационном индексе, продемонстрировав заметную положительную динамику и сохранив место лидера в Центральной Азии.