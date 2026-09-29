«Таза Қазақстан»: ВКТУ сохранил лидерство в Казахстане и вошел в топ-150 UI GreenMetric 2026

Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева вновь подтвердил свои устойчивые позиции в международном рейтинге UI GreenMetric World University Rankings 2026, сохранив 1-е место среди университетов Казахстана и войдя в топ-150 лучших «зеленых» университетов мира.

В рейтинге 2026 года приняли участие 2015 университетов мира – на 270 больше, чем годом ранее. Таким образом, конкуренция в международном рейтинге продолжает усиливаться, а сохранение ВКТУ в числе 150 ведущих университетов мира демонстрирует устойчивость результатов университета в области устойчивого развития.

Особое значение имеет национальный результат ВКТУ. В 2026 году в рейтинге представлен уже 41 университет Казахстана (2025 год – 30 вузов). ВКТУ сохраняет позицию №1 в Казахстане, продолжая многолетнюю традицию лидерства.

Важным показателем системного развития университета является динамика выполнения критериев рейтинга. Доля максимально возможного результата ВКТУ выросла с 71% в 2020 году до 85% в 2026 году. В 2026 году ВКТУ увеличил свой общий результат в рейтинге UI GreenMetric до 8462,5 баллов. По всем разделам анкеты абсолютные результаты ВКТУ улучшились, что особенно заметно в категории «Вода». Таким образом, рост общего результата отражает дальнейшее укрепление позиций университета и развитие практических механизмов устойчивого управления ресурсами.

Наиболее высокие результаты ВКТУ продемонстрировал сразу по нескольким направлениям. В категории «Образование и исследования» университет второй год достигает 100% максимально возможного результата, подтвердив высокий уровень интеграции принципов устойчивого развития в образовательную и научную деятельность. В новой категории «Управление»: 99%, говорят о том, что устойчивое развитие не отдельное направление, а стратегическая цель университета.

«Зеленый» курс ВКТУ последовательно развивается уже несколько лет. Результат рейтинга показывает комплексный характер работы университета в сфере устойчивого развития: от образовательных и научных инициатив до развития университетской инфраструктуры, экологического управления, климатической и энергетической политики.

Сохранение первого места в Казахстане и присутствие в мировом топ-150 UI GreenMetric – это результат системной работы университета и одновременно ориентир для дальнейшего развития. ВКТУ продолжает укреплять позиции современного технического университета, ориентированного на экологическую ответственность, инновации, климатическую устойчивость и формирование культуры устойчивого развития.