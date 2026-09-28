Наследие Ауэзова и художественный перевод: состоялись традиционные XXII «Ауэзовские чтения»

В научно-культурном центре «Дом Ауэзова» в Алматы состоялась международная научно-практическая конференция «М.О.Ауэзов и художественный перевод». Встреча прошла в рамках традиционных XXII «Ауэзовских чтений» и была посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося литературоведа Евгении Лизуновой. Организатором выступил Институт литературы и искусства имени М.О.Ауэзова Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК.

Научная встреча была посвящена переводческой деятельности Мухтара Ауэзова, переводам его произведений на другие языки и их восприятию в мировом литературном пространстве. Особое внимание было уделено вкладу Е.В.Лизуновой в ауэзоведение и ее научному наследию в области изучения казахской литературы.

Работа конференции охватила четыре направления: Мухтар Ауэзов и теория перевода, деятельность М.О.Ауэзова в области художественного перевода, труды выдающегося литературоведа Е.В.Лизуновой в области ауэзоведения, Е.В.Лизунова и актуальные проблемы казахской литературы.

На конференции прозвучали доклады ученых из Армении и Узбекистана. Представленные зарубежными исследователями научные взгляды расширили международный контекст встречи и подчеркнули важность обмена опытом в изучении наследия Ауэзова. Доклады позволили рассмотреть национальное литературное наследие во взаимосвязи с другими культурами и обозначили значение научного сотрудничества в области литературоведения.

Актуальность темы конференции связана с задачей качественного представления казахской литературы международной аудитории. Передача исторической достоверности, национального мировосприятия, языкового богатства и психологической глубины произведений Ауэзова требует от переводчика художественного мастерства и глубокого понимания культурного контекста.

Изучение переводческой практики писателя и иноязычных версий его произведений помогает осмыслить способы сохранения художественного своеобразия оригинала. Научное рассмотрение этих вопросов имеет большое значение для международного признания казахской литературы и более полного восприятия ее идейного и эстетического содержания.

Важное место в работе конференции заняло рассмотрение трудов Е.В.Лизуновой по ауэзоведению и актуальным вопросам казахской литературы. Обращение к ее наследию позволяет глубже понять историю изучения творчества Ауэзова и соотнести сложившиеся научные традиции с современными исследовательскими подходами.

В культурно-просветительскую программу вошли знакомство с экспозициями Дома-музея М.О.Ауэзова, книжная выставка из фондов научно-культурного центра «Дом Ауэзова», а также сценический отрывок из пьесы «Енлик-Кебек», включенный в программу в исполнении учащихся общеобразовательной школы №128 имени М.О.Ауэзова. Эта часть программы объединила научную тематику встречи с популяризацией литературного наследия и приобщением молодого поколения к классике.

XXII «Ауэзовские чтения» объединили в общей научной повестке вопросы изучения, перевода и международного представления казахской литературы. Значимость встречи заключается в осмыслении международного значения наследия Ауэзова и роли художественного перевода в углублении взаимопонимания между культурами.