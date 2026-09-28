Первые студенты филиала Политехнического университета Марке отправились в Италию

В Жетысуском университете имени И.Жансугурова состоялась встреча со студентами, которые в рамках программы академической мобильности отправляются на обучение в Политехнический университет Марке в Италии.

В ходе встречи ректор университета Ермек Борибаев отметил важность ответственного подхода студентов к обучению за рубежом, а также повышения уровня академических знаний и получения нового опыта.

«Вы – первая группа студентов Жетысуского университета, которая отправляется в Италию в рамках программы двойного диплома. Во время обучения за рубежом важно достойно представлять не только свой университет, но и нашу страну. Уверен, что вы получите качественное образование в Политехническом университете Марке, приобретете новый опыт и в дальнейшем направите полученные знания на благо страны. Желаю вам успешной поездки!» – сказал ректор.

В ходе встречи студентам разъяснили требования безопасности во время пребывания в Италии, вопросы адаптации к новой среде, порядок организации учебного процесса и академические требования.

От имени студентов выступила студентка 4 курса образовательной программы двойного диплома «Агрономия – Сельскохозяйственные науки и технологии» Малика Арынова. Она выразила благодарность руководству университета за оказанную поддержку.

Отметим, что в 2024 году в рамках сотрудничества Жетысуского университета и Политехнического университета Марке на базе Жетысуского университета был открыт филиал итальянского вуза. В том же году была разработана первая образовательная программа двойного диплома и начат прием студентов. 16 июля 2025 года при участии министра науки и высшего образования Саясата Нурбек состоялась официальная церемония открытия кампуса филиала.

В настоящее время первая группа студентов образовательной программы двойного диплома «Агрономия – Сельскохозяйственные науки и технологии» в рамках академической мобильности отправилась в город Анкона, где продолжит обучение в Политехническом университете Марке.

Инициатива направлена на развитие международного академического сотрудничества, расширение возможностей академической мобильности студентов и дальнейшее развитие образовательных программ двойного диплома.