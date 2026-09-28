В Астане завершился II Международный археологический симпозиум «Великий пояс евразийских степей: трансформация культур во времени и пространстве»

В Nazarbayev University (NU) прошёл II Международный археологический симпозиум «Великий пояс евразийских степей: трансформация культур во времени и пространстве». Организаторами выступили NU совместно с Институтом археологии имени А.Х.Маргулана при поддержке Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. Симпозиум был приурочен к 35-летию Института археологии.

В работе симпозиума приняли участие более 150 исследователей из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, России, Китая, Германии, Франции, Израиля, США, Великобритании и других стран.

С приветственным словом к участникам обратился исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан Алмас Төлегенұлы. Он отметил значение симпозиума для развития отечественной археологии и её интеграции в международное научное пространство, а также поздравил коллектив Института археологии имени А.Х.Маргулана с 35-летием.

Участников также приветствовал президент NU Вакар Ахмад. Он отметил символичность проведения симпозиума в год 35-летия независимости Казахстана и рассказал о вкладе археологов Университета в изучение истории страны – от древнейших стоянок каменного века и памятников кочевых культур степи до объектов XX века. Эти исследования проводятся совместно с казахстанскими и зарубежными научными организациями.

На пленарном заседании с докладом «35 лет археологии Казахстана: научные достижения, новые направления и перспективы развития» выступил генеральный директор Института археологии им. А.Х.Маргулана, кандидат исторических наук Акан Онгарулы. Он рассказал о развитии отечественной археологии за годы независимости, роли Института в этом процессе и перспективах дальнейших исследований.

Также на пленарном заседании выступили ведущие учёные из Казахстана, России, Китая, Узбекистана и других стран. Среди них – академик НАН РК Жакен Таймагамбетов, директор Института истории материальной культуры РАН Андрей Поляков, профессор Северо-Западного университета (г. Сиань, КНР) Ван Цзяньсинь, главный научный сотрудник Института археологии им. А.Х. Маргулана Зайнолла Самашев и директор Института антропологии АН Республики Узбекистан Фархад Максудов. В своих докладах учёные представили результаты исследований пещерных памятников Казахстана, эпохи бронзы, древних культур степи и ранней истории коневодства.

Одним из результатов симпозиума стало подписание меморандума о сотрудничестве между Институтом археологии имени А.Х.Маргулана и Институтом культурного наследия и археологии провинции Шэньси (КНР), который возглавляет Чун Цяньрун. Документ предусматривает совместное изучение археологических памятников Казахстана.

Международный археологический симпозиум впервые прошёл в 2024 году в Алматы и стал площадкой для обсуждения актуальных проблем археологии Центральной Азии. Тогда были определены ключевые направления исследований: периодизация каменного и бронзового веков, изучение наследия ранних кочевников и формирование степной городской культуры. Эти темы получили дальнейшее развитие в программе второго симпозиума.

Программа II симпозиума включала пленарное заседание и четыре тематические панельные сессии:

«Пещеры как археологические архивы каменного века Евразии»: исследования пещерных памятников Казахстана, Центральной Азии, Кавказа, Сибири и Западной Европы, методы микроморфологии и изучение наскального искусства;

«Протоиндустриальные ландшафты бронзового века»: горно-металлургические комплексы эпохи бронзы, распространение металлов и технологий, межрегиональные связи Евразии;

«Феномен степной цивилизации: власть, общество и культурные трансформации»: формирование кочевого мира, социально-политическая организация степных обществ, сакральные ландшафты, статуарная традиция, миграции;

«Актуальные проблемы средневековой археологии Казахстана»: урбанизация раннесредневековых поселений, нумизматика, керамические традиции, новые антропологические данные и методы пространственного анализа.

В рамках симпозиума работали книжная выставка «Издания Института археологии им. А.Х.Маргулана (2021–2025 гг.)» и фотовыставка «Диалог со временем…». На книжной выставке были представлены научные издания Института за последние пять лет. Фотовыставка показала историю отечественной археологии через редкие архивные кадры экспедиций, находок и первых реконструкций.

Симпозиум стал площадкой для обмена новыми научными данными и обсуждения актуальных проблем археологии Евразии, а также способствовал укреплению международного сотрудничества казахстанских археологов с зарубежными коллегами.