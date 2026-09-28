В КазНУ будет создана агробиостанция «Smart жылыжай»

В рамках Казахстанско-Китайского инвестиционного форума, состоявшегося с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева, Казахский национальный университет имени аль-Фараби подписал меморандум о сотрудничестве с двумя китайскими компаниями.

На базе университета будет создана агробиостанция «Smart жылыжай». Проект реализуется на основе совместных инвестиций КазНУ и компании Henan Wonjoy Supply Chain Management Co., Ltd. На базе агробиостанции будут созданы лаборатория клонального микроразмножения растений и экспериментальные производственные площадки.

В интеллектуальной теплице будут тестироваться технологии автоматизированного управления поливом, питанием растений и микроклиматом. Здесь планируется исследовать эффективные методы выращивания томатов, огурцов, перца и зеленных культур. В лаборатории клонального микроразмножения, которая будет открыта на базе университета, будет применяться технология размножения растений методом «in vitro».

Полученные саженцы будут проходить адаптацию в тепличных условиях, после чего результаты исследований планируется внедрить в производственную практику.

Агробиостанция также станет практической базой для обучающихся, магистрантов и докторантов по направлениям биологии, биотехнологии и растениеводства. Обучающиеся смогут принимать участие в научных исследованиях, а также осваивать современные тепличные технологии и методы клонального микроразмножения растений.

В рамках проекта особое внимание будет уделено коммерциализации научных разработок. В дальнейшем планируется реализовывать произведенные на агробиостанции саженцы и тепличную продукцию на рынке, а также внедрять разработанные и протестированные технологии на сельскохозяйственных предприятиях Казахстана.

Второе соглашение с китайской компанией направлено на развитие научно-технического сотрудничества в нефтегазовой отрасли. КазНУ и Dalian Yuke Environmental Technology Co., Ltd. намерены совместно разрабатывать и внедрять современные технологии, направленные на повышение энергоэффективности и надежности производственных процессов на объектах нефтегазовой отрасли.

Одним из основных направлений сотрудничества станет проведение совместных научных исследований. Стороны планируют изучать процессы энергоснабжения нефтегазовых объектов, а также определять пути снижения энергопотребления и повышения эффективности использования энергетических ресурсов.

Кроме того, стороны намерены разрабатывать интеллектуальные системы для мониторинга, управления и оптимизации энергопотребления. В данном направлении планируется использовать цифровые технологии, автоматизацию, искусственный интеллект и инструменты анализа данных.

В рамках меморандума также будут изучаться возможности применения возобновляемых источников энергии, систем накопления энергии и гибридных энергетических систем на предприятиях нефтегазовой отрасли.